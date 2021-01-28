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محافظات

وكيل صحة الغربية يتبرع بالدم لحث المواطنين ودعم تغطية احتياجات المحافظة

الخميس 28/يناير/2021 - 06:07 م
وكيل صحة الغربية
وكيل صحة الغربية يتبرع بالدم لحث المواطنين
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احمد علي
قام الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية والدكتور هشام شيحة مدير ادارة المستشفيات بالتبرع  بالدم داخل مركز الدم الاقليمى بطنطا التابع لخدمات نقل الدم القومية  منذ قليل لحث المواطنين علي التبرع ودعم المركز لتغطية احتياجات المحافظه.
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جاءذلك بعد عمل تحليل هيموجلوبين والكشف قبل التبرع كما يتم  عمل تحاليل شامله  للفيروسات علي الدم لضمان سلامته 

كما ناشد الدكتور عبد الناصر والدكتوره هيام ابو حمر مدير إدارة الطب العلاجي المواطنين المتعافين من كورونا بضرورة الإسراع للتبرع ببلازما ليتم استخدامها للمرضى مرة اخرى  
 
واشارت الدكتوره أمل أن المركز الإقليمي قام  بحملة التبرع بالدم دليفري وهي فكرة بسيطة تعتمد على جمع عدد من المواطنين من منطقة واحدة ويتم إرسال سيارة من البنك الى المكان المتفق علية يتم سحب العينات وتحليلها على احدث اجهزة مع الحفاظ على كل قواعد مكافحة العدوى والتعقيم  مشيرة ان كيس الدم الخاص بالمركز الاقليمى لخدمات نقل الدم بطنطا من افضل الاكياس الآمنة
وكيل صحة الغربية يتبرع بالدم لحث المواطنين ودعم تغطية احتياجات المحافظة
وكيل صحة الغربية يتبرع بالدم لحث المواطنين ودعم تغطية احتياجات المحافظة
وكيل صحة الغربية يتبرع بالدم لحث المواطنين ودعم تغطية احتياجات المحافظة
وكيل صحة الغربية يتبرع بالدم لحث المواطنين ودعم تغطية احتياجات المحافظة
وكيل صحة الغربية يتبرع بالدم لحث المواطنين ودعم تغطية احتياجات المحافظة
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