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فن

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها بفيديو من كواليس اللي مالوش كبير

الخميس 28/يناير/2021 - 04:53 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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محمد بدران

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديدا عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتظهر ياسمين في الفيديو وهي تستعرض جمالها من كواليس مسلسلها القادم في شهر رمضان " اللي مالوش كبير" وعلقت قائلة:"غزل ..اللي مالوش كبير 🔥".


"اللى مالوش كبير" مقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.


على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.


المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎‎


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