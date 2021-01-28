ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عليكم الفخر بفريقكم.. رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية يشيد بآداء المنتخب والتنظيم

الخميس 28/يناير/2021 - 04:50 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
اشاد مورجان كريكبي رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية بما قدمه المنتخب المصري لكرة اليد في مباراته التي جمعته مع منتخب الدانمارك في الدور ربع النهائي ووصف كريكبي الدانماركي الجنسية ان المباراة كانت ترتقي لأن تكون نهائي البطولة وكلا الفريقين كانت يستحقان الفوز  

وتوقف رئيس الاتحاد الدولي في برقية أرسلها إلى الإعلامي اشرف محمود رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية،امام دقائق المباراة التي وصفها باجمل تهنئة تلقيتها على الأداء المشرف لعمالقة كرة اليد كانت من مورجان كريكبي رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية وهو دانماركي الجنسية مشيدا بآداء منتخب مصر ومهنئا على المستوى الفني 

وأكد "كريكبي"، أن الفريقين قدما اروع مباراة في البطولة اظهرت القوة البدنية والمهارة الفنية التي يتمتع بها اللاعبون وكلا الفريقين كانا يستحقان الفوز ولاحت لكل منهما فرصة الفوز في الوقت الأصلي من  دقائق المباراة  وكذلك الوقت الاضافي 

واختتم كريكبي برقيته بقوله : عليكم ان تفخروا بفريقكم  الذي ينتظره مستقبل كبير وبتنظيم بلدكم الرائع للبطولة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كأس العالم لليد.. البرتغال يفوز على آيسلندا 25-23

وزير الرياضة يشيد بأداء منتخب كرة اليد رغم الهزيمة من السويد

محمد فضل الله بعد الفوز على روسيا: منتخب اليد فخر الرياضة المصرية

رئيس اتحاد اليد: تعادل مصر أمام سلوفينيا أفضل لعدم مواجهة الدانمارك

محمد فضل الله بعد الخسارة أمام الدانمارك: رجال كرة اليد المصرية يستحقون الفخر

الاتحاد السكندري عن خروج منتخب اليد من بطولة العالم: كلمات الثناء لا توفيكم حقكم

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. الأمم المتحدة: 1.3 تريليون دولار خسائر السياحة العالمية في 2020

شوبير ينتقد هذا الفعل لـ موسيمانى فى الأهلي

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة

خالد بيومي عن تمديد الفيفا عمل اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة: مبروك علينا

رئيس صناعة البرلمان لـ «صدى البلد»: سنحاسب وزير قطاع الأعمال لو ثبت تقصيره فى تصفية «الحديد والصلب».. لن أعيد تقديم قانون الإيجار القديم لو هيزعل الناس.. وأطالب بتوحيد أسعار التصالح في مخالفات البناء

أخبار الفن.. عودة خالد يوسف قريبا.. رسالة ياسر فرج إلى زوجته.. قصة تميم يونس وعباس أبو الحسن مع التحرش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. 5 معلومات لا تعرفها عن مرض الجذام

بفستان جذاب ومجوهرات لافتة.. شاهد أحلام الشمسي في أحدث ظهور

جنرال موتورز تنضم لمصنعي السيارات الطائرة.. صور