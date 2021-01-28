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محافظات

ممشى سياحى للأسر والعائلات.. محافظ بورسعيد يستعرض مشروع شارع شباب بورفؤاد

الخميس 28/يناير/2021 - 05:15 م
محافظ بورسعيد يستعرض
محافظ بورسعيد يستعرض مشروع شارع شباب بورفؤاد
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كتب مجمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الخميس ، الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب وعمرو الشافعي امين حزب الشعب الجمهورى ، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك لمناقشة مقترح مشروع شارع شباب بورفؤاد  والمقرر إقامته  في المنطقة التي تقع بين الاكاديمية البحرية وقرية المرجان. 

,يستهدف المشروع استغلال الموارد المتاحة في تشغيل الشباب من خلال تحويل الحاويات لعدد من المشروعات  في شتي المجالات منها الأغذية والمشروبات وكافة المشروعات الصغيرة التي تتناسب مع طبيعة محافظة بورسعيد السياحية و التجارية.

وخلال اللقاء ، استمع محافظ بورسعيد لكافة الجوانب المتعلقة بالمشروع ومدى أهميته فى تحقيق مزيد من فرص العمل لأبناء بورفؤاد تماشيا مع خطة المحافظة لتوفير الآلاف من فرص العمل فى كافة المجالات ، مؤكدا ترحيبه الكامل بالمشروع والذى يتحقق بالتوازى مع المشروعات الصناعية الصغيرة التى توفرها المحافظة للشباب لمساندتهم فى إنشاء المشروعات الذاتية تحقيقا لأحلامهم ، لافتا أننا نقدم كافة الدعم لهذه المشروعات الشبابية .

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يعتبر الشارع ممشى سياحى للأسر والعائلات ويستهدف الشارع خلق و توفير فرص و مجالات عمل  للشباب من خلال اقامة عدد من المشروعات الصغيرة الهادفة للربح والتى ستعمل على تشغيل الشباب  بالاضافة للدور الاساسى للمشروع فى جذب السياحة الداخلية لبورفؤاد.

وقد قامت النائبة بتقديم مقترح لمشروع متكامل من حيث توفير الحاويات وتجهيزها و كذلك التدريب و التمويل و التشغيل لخلق فرص عمل غير تقليدية للشباب.
ممشى سياحى للأسر والعائلات.. محافظ بورسعيد يستعرض مشروع شارع شباب بورفؤاد
ممشى سياحى للأسر والعائلات.. محافظ بورسعيد يستعرض مشروع شارع شباب بورفؤاد
ممشى سياحى للأسر والعائلات.. محافظ بورسعيد يستعرض مشروع شارع شباب بورفؤاد
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