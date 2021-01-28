المواطن فى قلب الدولة .. السيسي يوجه بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري.. برلمانيون: يساهم فى تغيير حياة وبيئة 55 مليون مصري ويحقق اكتفاء ذاتيا

برلماني: مشروع تطوير الريف المصري بداية جديدة لتنظيم القرى إداريًا و إتاحة الفرصة للإستثمار

برلماني: مشروع تطوير قرى الريف دليل على حرص القيادة السياسية على النهوض بحياة المواطن وتوفير حياة كريمة وآدمية

برلمانية: مشروع تطوير الريف سيسهم فى الحد من ظاهرة الهجرة الداخلية













أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب دعمهم بشأن توجيه الرئيس السيسي، بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري من حيث الكم والنوع، على نحو يضمن جدارة تنفيذ هذا المشروع العملاق، مؤكدين على أن هذا يعد بمثابة خطوة مهمة للوصول إلى أفضل نماذج للتطوير في كافة الجوانب الإنشائية، الخدمية، والمعيشية، إلى جانب أنها ستتيح لكل مواطن إمكانية الحصول على فرصة عمل داخل بيته وبلدته.









بداية أكد النائب، أحمد فرغل وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتطوير القرى يأتي ضمن خطة القيادة السياسية للنهوض بالريف المصري ، لاسيما أنه يعاني منذ عقود من سوء التخطيط والتنمية.









وعن الهدف من تطوير الريف المصري، أوضح فرغل فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" تطوير القرى سيسهم في إعادة التخطيط العمراني، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وخفض معدلات البطالة، الى جانب تحقيق التنمية المستدامة به، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير القرى يعد بداية جديدة لتنظيم القرى إداريًا وإتاحة الفرصة للاستثمار في هذه المناطق، معقبًا:" الريف المصري عاني فى فترات سابقة من التهميش والإهمال الواضح ، و توجيه الرئيس السيسي بتوفير أحدث المعدات والآلات لتطوير الريف المصري بمثابة مشروع قومي كبير له عوائده الإيجابية على المواطن المصري والمواطن الريفي بصفة خاصة".









و عن توجيه الرئيس بمواصلة العمل على تطوير الشبكة القومية للطرق والمحاور وفق الجداول الزمنية المحددة، تابع النائب حديثه:" المحاور والطرق عنوان وأساس التقدم لأي الدولة ، كما أن تطويرها يعد اختصارًا للوقت والجهد و مصالح المواطنين ، فضلًا عن ضمان انسيابية الحركة واستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين، معقبًا:" الرئيس السيسي بيضغط الوقت على أي منفذ لأي مشروع، واللى بيتعمل فى ٣ سنين ، الرئيس بيعمله في سنة ".









وأعرب عضو لجنة الإقتصاد أن يلقى ملف التطوير دعمًا يليق به من الشأن العام ، فضلًا عن ضرورة مواصلة السعي و ذلك في إطار المخطط الذي تتبناه الدولة لتطوير جميع قرى مصر، والذي يستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.





من جانبه قال النائب، أمين مسعود أمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، إن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير قرى الريف المصري ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف ، يأتي في إطار سعيها للنهوض بحياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة وآدمية لمواطنيها ، مشيرًا إلى وأنه على مدار سنوات طويلة عانى الريف من التهميش والإهمال الواضح، الأمر الذي ترتب عليه تدني مستوى المعيشة به ، وانخفاض مساهمتها في المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية مما يعوق حركة تحقيق التنمية المستدامة.













و أشار " مسعود" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن هناك فوائد عديدة لمشروع تطوير الريف المصري أبرزها:"

الإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا ، تمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين ، إلى جانب تحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، مؤكدًا على أن القرية تعد بمثابة وحدة الاساس في بناء الدولة، وتطويرها أمر ضروري.













ولفت أمين سر لجنة الاسكان إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، بداية من تنمية الإنسان ، إلى البنية الإقتصادية، وكذا مشروعات البنية التحتية، و صولا إلى تنمية مستدامة وحقيقة للمجتمع ككل، مشيدًا بدورها وحرصها الكبير على الاستثمار فى الإنسان المصري، والذي يعد بمثابة الاستثمار الأكبر فى الوصول إلى تنمية حقيقة ومستدامة.









وفى نفس السياق ثمنت النائبة، إيفلين متى عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري، لافتة إلى أن هذا المشروع من شأنه سيسهم فى الحد من ظاهرة الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر ، و ذلك عن طريق دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة بالريف المصري ، الأمر الذي يترتب عليه زيادة فرص العمل، لا سيما وأن الريف المصري قد عانى لسنوات طويلة من تدني الخدمات فى كافة القطاعات ، الأمر الذي ترتب عليه انتشار الفقر والأمراض .













و أوضحت عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية تنتهج سياسة حكيمة، ألا وهي وضع برنامج زمني محدد، له بداية ونهاية ، للانتهاء من مشروع و الشروع فى آخر على نحو يضمن جدارة تنفيذ المشروع فى فترة زمنية قليلة، فضلًا عن أن الدولة تسعى لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المُقدمة في مجالات التعليم، الإسكان، الكهرباء، الصرف الصحي، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات، وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة بهدف تقديم كافة الخدمات للمواطن في قرى الريف.













و أشارت " متى" فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد أن الهدف من تطوير الريف المصري ، هو العمل على تنمية المناطق العشوائية، و تقديم الخدمات الاساسية للمواطن المصري، و تحسين مستوى معيشته، بما يتماشي مع كرامة المواطن المصري وحقه في الحصول على حياة كريمة و آمنة، معقبة:" الرئيس السيسي تعهد بالوصول بالريف المصري إلى أسمى مراتب التطور والتقدم علي غرار وضع الريف الأوربي من تقدم وحضارة وحياة تليق بآدمية المواطن.













و تابعت: هذا المشروع العملاق سيكون له دور كبير وفعال في تحقيق نهضة المجتمع ، إذ أن مثل هذه المشروعات تخلق فرص عمل مختلفة، وتسهم بشكل كبير في الحد من مشكلة البطالة ، إلى جانب تنمية الكثير من المجالات المختلفة والتي تعود بالنفع على أهالي الريف من جهة، و تحقيق النمو الاقتصادي للبلاد من جهة أخرى، لاسيما في ظل تداعيات أزمة كورونا، و التي أثرت على مستوى دخل الأسر المصرية ومحدودي الدخل والطبقات الفقيرة.













وعن اقتراحات لتطوير الريف المصري، طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تضافر الجهود، و تعزيز مساهمة مؤسسات المجتمع المدنى وكافة الوزارات المعنية، لزيادة وتيرة الإنجاز التى تسعى اليها الدولة ، بخفض معدلات الفقر و تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، قائلة:" لا بد من المشاركة الجماعية ، والوقوف بجانب الدولة فى خططها الطموحة، لأن مشروعات التطوير من شأنها الإسهام والعمل على رفعة الوطن، و إنجاز يحسم لكل عناصر الدولة شعبًا و قيادة.









جدير بالذكر أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاربعاء، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء خالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.













وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالمشروع القومي لتطوير الريف المصرى، فضلًا عن الموقف التنفيذي لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة وفي مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط"، والمحطة المركزية للحافلات، فضلًا عن مستجدات ربط الأحياء السكنية داخل العاصمة الإدارية ببعضها البعض.









وفي هذا السياق، وجه الرئيس بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري من حيث الكم والنوع، على نحو يضمن جدارة تنفيذ هذا المشروع العملاق.









وقد تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات



