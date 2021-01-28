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ثقافة

حكايات من زمن فات| أسرار تسبب نادية الجندى فى إفلاس عماد حمدي وإصابته بالعمى

الخميس 28/يناير/2021 - 08:02 م
عماد حمدى ونادية
عماد حمدى ونادية الجندى
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طارق موسى

تعد الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، كثيرة وغالبا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.


ويسلط "صدى البلد"، الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات" على المواقف والكواليس التي أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.


ومن بين هؤلاء الفنان الكبير عماد حمدى، الذى تحل اليوم الخميس، الموافق 28 يناير ، ذكرى وفاته  التي توافق 28 / 1 /1984، ونستعرض فى هذا التقرير أسرار طلاقه من نادية الجندى وعلاقتها بإفلاسه ومرضه بالعمى.

 

ففى أثناء مشاركة عماد حمدى في فيلم "زوجة في الشارع"، وقع في حب الفنانة نادية الجندي، بعد القبلة بينهما وارتباكهما في تصويرها، وبالفعل تزوجا وأنجب منها هشام، إلا أنها انفصلت عنه، رغم أنه أنتج لها الفيلم الاستعراضي "بمبة كشر".

 

وكانت تكاليف إنتاج الفيلم مرتفعة جدًا من ملابس وديكور وأجور واستعراضات، ووضع فيه كل أمواله حتى كاد يتعرض للإفلاس، ومكث مع زوجته الثانية فتحية شريف في شقتها المتواضعة، وتعرض عماد حمدي للإفلاس بعد أن أنتج فيلم "بمبة كشر" وأنفق عليه كل ثروته، فمرض وأصيب بالاكتئاب والعمى، وذلك وفقا لمذكرات عماد حمدى التي كتبتها إيزيس نظمي.

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