ضبط أدوية نفسية غير مصرح بتداولها في الدقهلية

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتشكيل حملة بقيادة الادارة العامة للتفتيش الصيدلى بالدقهلية وادارة العلاج الحر، بالتعاون مع الرقابة التجارية والتموين بالدقهلية، بناء على تكليف الرقابة الادارية بالدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة وردع المخالفين.





واسفر المرور اليوم الخميس بمدينتى المنصورة وطلخا عن العثور على ادوية جدول مؤثرة ع الحالة النفسية وبدون فواتير بشقة غير مرخصة اسفل مركز للخصوبة بشارع قناة السويس بالمنصورة و ادوية خاصة بالمستشفيات فقط طبقا للكتاب الدوري 1 لسنة ٢٠١٢ و ادوية تحتوي على مادة الرانتيدين مخالفة للمنشور ٣٨ لسنة ٢٠١٩ و5 اصناف خارج الثلاجة يلزم لحفظها ثلاجة مستلزمات طبية بعدد 8 اصناف باجمالي 300 وحدة منتهية الصلاحية وقد تم التحفظ على الاصناف وجاري عمل المحاضر اللازمة.



كما اسفر المرور ايضا عن وجود محل مستلزمات طبية غير مرخص بمدينة طلخا يحتوي على حوالي 2060 صنف وكلها مستلزمات طبية مسجلة ولكن موجودة ف مكان غير مرخص وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة التموين وجار عمل المخاصر اللازمة.