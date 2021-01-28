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أخبار العالم

حاكم الشارقة يعزي الملك سلمان

الخميس 28/يناير/2021 - 05:01 م
خادم الحرمين وحاكم
خادم الحرمين وحاكم الشارقة
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محمود نوفل
بعث حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي وولي عهده ونائبه  الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ببرقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين  الملك سلمان بن عبد العزيز  في وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن خالد بن سعد بن عبد العزيز آل سعود. 

كما دعا  المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وكان الديوان الملكي السعودي ، اعلن في وقت سابق ، وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود.

وتم أداء صلاة الجنازة علي الفقيدة الثلاثاء الماضي حيث نعي الديوان الملكي الفقيدة داعيا لها بأن يتغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. 
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