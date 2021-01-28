أحلى من الجاهز.. طرق عمل الفطير المشلتت

الفطير المشلتت للشيف أميرة شنب



طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدى

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

ماء للعجن

سمنة

عسل ابيض للتقديم

عسل اسود للتقديم

مش للتقديم



طريقة عمل فطير مشلتت بالسمن البلدى بالخطوات



فى العجان يخلط الدقيق مع السكر و الملح لمدة 10 دقائق ثم تترك لترتاح ويرفع العجين ثم يدهن بالسمن



تشكل كرات متوسطة الحجم ثم ترفع على صينية وتترك ترتاح لمدة 10 دقائق



فى صينية الفرن المدهونة سمنة ايضا يتم وضع 4 طبقات من العجين بعد فردها ويدخل الفرن حتى تنضج

الفطير المشلتت لليف إلهام فتحى

المقادير:2 ملعقة كبيرة سكر1/2 ملعقة صغيرة ملح4 آكواب دقيق فاخر2 ملعقة كبيرة زيت1 ملعقة كبيرة عصير ليمونماء دافئ للعجن1/2 كوب سميد300ج زبدةطريقة التحضير:- في العجانة يوضع الدقيق مع السكر والملح والزيت ثم عصير الليمون ويضاف الماء الدافئ تدريجيا ثم يعجن الكل جيدًا، ويقسم العجين لكور متساوية.- يدهن بقليل من الزيت ويترك لـ ٦ ساعات وتفرد كل كرة عجينة الى ان تصبح رقيقة وكبيرة على سطح به القليل من الزيت ثم قليل من السميد وتطبق على شكل ظرف ثم توضع جانبا إلى الأنتهاء من كل الكور.- يوضع الفطير الذي تم الحصول عليه في صينية مدهونة بالزبدة ثم يدهن الوجه مرة اخرى بالزبدة و يترك ليرتاح مدة نصف ساعة ويخبز الفطير في الفرن.