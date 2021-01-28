ثقافة قنا تحتفل بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة قنا، حيث عقد قصر ثقافة نجع حمادي محاضرة بعنوان "دور الجيش المصري في حماية الوطن خلال ثورة ٢٥ يناير".





وأوضح محمد أحمد أن الجيش المصري منذ قديم الأزل يقف بجوار الشعب، وانه جيش غير مذهبي ويمثل جميع طوائف الشعب المصري، وعندما حدثت ثورة يناير نزل الجيش المصري لحماية الوطن والشعب معا من اللصوص وقاطعي الطرق وحماية مداخل ومخارج المحافظات، وبث روح الطمأنينه لدي المواطنين.





كما عقد بیت ثقافة الحریة بالمعنا محاضرة بعنوان "الثورات الحدیثة فی مصر والتغیر الاجتماعی" وأوضح محمد صالح المفهوم الثوری باعتباره حراكا مجتمعيا شاملا لکل فئات المجتمع یبغی التغییر الشامل، ویحدث عندما یفقد النظام القدرة علی تلبیة احتیاجات الشعب، وبالتالی یحدث التغیر الاجتماعی نتیجة تغیر السیاسات الاجتماعیة السابقة علی فعل الثورة، هو ما حدث بالفعل خلال ثورة ٢٥ يناير.









أعد قصر ثقافة الشهداء بعزبة الالفى محاضرة بعنوان "ثورة ٢٥يناير وتغيير وجه مصر السياسي" وأن ثورة ٢٥ يناير تغير بعدها وجه مصر السياسي، فقد أصبحت مصر تشارك في المحافل الدولية واستعادت صلتها بأغلب دول العالم، وعقد قصر ثقافة ابودياب غرب محاضرة بعنوان "الشرطة المصرية ودورها في حفظ الامن".







