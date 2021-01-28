أحمد سمير: عودة الانسجام لطلائع الجيش سبب النتائج الإيجابية في الدوري

قال أحمد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، إن فريقه بدأ الموسم بنتائج سلبية لعدم الانسجام بين اللاعبين الجدد والآن صار هناك تجانس بينهم، مما أدى إلى تطور الأداء ليتحسن من فترة لأخرى".





وانتزع طلائع الجيش فوزا مهما على حساب البنك الأهلى بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما، اليوم بملعب الشرطة بالعباسية فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.



