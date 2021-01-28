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رياضة

تحت شعار لا للدفاع.. كيف يخطط إيهاب جلال لإسقاط الزمالك فى بتروسبورت

الخميس 28/يناير/2021 - 05:26 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلوانى

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بقيادة مدربه إيهاب جلال استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها مساء اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.

وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا داخل فريق المقاصة فى ظل السعى إلى تحقيق الفوز على الزمالك والاستمرار فى تحقيق النتائج المميزة للفريق خلال الموسم الكروى الجارى.

وطالب إيهاب جلال لاعبيه فى العديد من الجلسات المعنوية بالفوز فى مباراة اليوم أمام الزمالك مؤكدا أن المقاصة يخوض المباراة من أجل الثلاث نقاط خاصة وأن الفريق يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين القادرة على تحقيق ذلك.

وحذر جلال لاعبيه من مفاتيح لعب الزمالك الهجومية المتكونة فى يوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو  وشيكابالا بجانب التحركات الجيدة للظهيرين أحمد أبو الفتوح وحازم إمام.

واستقر جلال على خوض مباراة اليوم بتشكيل هجومي بحت فى ظل قناعاته بأن الدفاع أمام الفرق الكبيرة لن يفيد ولن يحقق سوى الخسارة ، ومن المقرر أن يدخل المقاصة مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد كوكو فى حراسة المرمى وأمامه عاصم سعيد وأحمد عبدالعزيز مودى وأسامة العزب فى الدفاع وفى الوسط محمد دسوقي وعصام صبحي وهشام محمد وخالد أوتشو خلف الثنائى الهجومي شيملس بيكلى ورجب عمران " مروان حمدى ".

ويعتمد جلال فى أسلوب لعب على الاستحواذ على الكرة وتمريرها بشكل متكرر ومطول داخل أرضية الملعب من أجل بث الثقة فى لاعبيه وزعزعة دفاعات الفريق المنافس.

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