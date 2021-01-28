تحذير إماراتي شديد اللهجة بشأن فيروس كورونا

أصدرت حكومة إمارة رأس الخيمة الإماراتية بيانا تحذيريا بشأن فيروس كورونا المستجد، حيث قالت فيه "حرصًا على سلامة جميع أفراد المجتمع في إمارة رأس الخيمة، نؤكد ضرورة تحري الدقة والمصداقية في تداول الأخبار المتعلقة بجائحة كوفيد-19".





كما شددت الحكومة في بيانها علي ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية على المستويين الاتحادي والمحلي.





‏وناشدت الحكومة جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعدم ترويج الشائعات، حيث قالت: يرجى من مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعي عدم الاعتماد على أي مصدر غير رسمي عند نشر الأخبار على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.





وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اعلنت عن إجراء 168,781 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.





‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 3,966 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 293,052 حالة.





‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 8 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 819 حالة.



