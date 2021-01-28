أفلام وثائقية وورش فنية احتفالا بأعياد الشرطة بالمنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدم قصر ثقافة المنيا فيلم بعنوان "كنت أعرفة" من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة وذلك إحتفالا بأعياد الشرطة، وفى هذا الإطار ومن خلال أنشطة الأونلاين قدم العديد من المواقع الثقافية بالفرع ورش فنية متنوعة منها قصر ثقافة مغاغة، حيث نظم القصر ورشة فنية بمناسبة عيد الشرطة و٢٥ يناير قدمها بشير محمد سعد، بجانب عرض لفيلم دكان عم أفندى، ونظمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية إحتفالا بعيد الشرطة و٢٥ يناير مع الفنانة إيمان سليمان، بجانب ورشة فنية رسومات بالقلم الرصاص للأطفال.



