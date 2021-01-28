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تعليم

المنصورة تحتل المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية لتصنيف الويبومتركس

الخميس 28/يناير/2021 - 05:43 م
المنصورة تحتل المركز
المنصورة تحتل المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية
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همت الحسيني
احتلت جامعة المنصورة المركز الثالث للجامعات الحكومية على مستوى الجامعات المصرية والمركز رقم ١٠٠٩على مستوى العالم وفقا لموقع التصنيف الإسباني للجامعات "ويبومتركس" لشهر يناير من عام ٢٠٢١.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة تتقدم فى التصنيفات العالمية للجامعات وتحتل مراكز متقدمة وتعمل على تنمية كافة المعايير المرتبطة بتواجدها في أكبر التصنيفات العالمية للجامعات.

وتسعى إلى التحول الرقمي فى كافة الخدمات التعليمية والبحثية والمضي قدما فى تحسين كافة مقومات وعناصر الجودة للعملية التعليمية والبحثية لتتصدر الجامعة مكانة متميزة محليا ودوليا.
المنصورة تحتل المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية لتصنيف الويبومتركس
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