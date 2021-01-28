دورة تدريبية عن المهارات الناعمة لطلاب الخدمة الاجتماعية بالفيوم

قالت الدكتورة زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية فى جامعة الفيوم أنه في إطار تفعيل مشروع التنور المجتمعي وتأهيل طلاب الكلية لمشروع محو الأمية تم عقد دورة تدريبية on line على برنامج ZOOM meeting (المهارات الناعمة لطلاب الخدمة الاجتماعية soft skills) وحاضر خلالها المدرب: عفاف العدوي خبيره لغة الجسد واستشاري التدريب.

وذلك تحت رعاية أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة آمال ربيع المدير التنفيذي لمشروع التنور المجتمعي.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة استطاعت أن تتقدم في الترتيب العالمى لتصنيف ويبوميتركس الأسباني للجامعات Webometrics Ranking of World Universities 81 مركزا عالميا عن العام الماضى حيت ارتفع ترتيبها إلى 2314 مقارنة بترتيبها 2395 العام الماضي، وذلك من بين 11994 جامعة على مستوى العالم، وذلك وفق آخر إصدار لشهر يناير 2021.









وأضاف شديد أنه وفقا للبيانات الصادرة عن تصنيف ويبوميتركس الأسباني فقد حصلت جامعة الفيوم على المركز 20 ضمن 72 جامعة مصرية، والمركز 69 ضمن 1216 جامعة على مستوى الوطن العربى، والمركز 62 ضمن 1907 جامعة على مستوى قارة إفريقيا.





وأشار شديد الى أن التصنيف قد قام هذا العام بتحديث معايير التقييم حيث اعتمد لقياس أداء الجامعات على المعايير الآتية: Visibility/ Web contents impact (50%) ويقصد بها تقييم محتوى الموقع الإلكتروني ومدى انتشاره ومشاهدته، و Transparency/ Openness (10%) ويقصد بها عدد الباحثين الأكثر استشهادا بأبحاثهم Top cited researchers، و Excellence (40%) ويقصد بها عدد الأبحاث الأكثر استشهادا بها Top cited papers.









تصنيف ويبوميتركس العالمي للجامعات هو تصنيف نصف سنوي يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، وهو متخصص في تقييم الإنتاج الإلكتروني للمؤسسات العلمية من خلال مواقعها الإلكترونية، ويتبع أحد أهم المراكز البحثية بأسبانيا The Spanish National Research Council- Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).



