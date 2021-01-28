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رياضة

عمرو جمال: أداء الطلائع سيتحسن لهذا السبب.. وموسيماني طلب ضمي فى هذا التوقيت

الخميس 28/يناير/2021 - 05:33 م
عمرو جمال
عمرو جمال
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محمد رشاد
أكد عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش على أن أداء فريقه سيتحسن مع تقدمه في جدول الدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه لم يؤد مع الفريق بالشكل الأنسب في الموسم الماضي لظروف خارجة عن إرادته أثرت عليه سلبا.

وانتزع طلائع الجيش فوزا مهما على حساب البنك الأهلى بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم بملعب الشرطة بالعباسية فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وقال عمرو جمال عبر إذاعة الشباب والرياضة: "قمت بتثبيت أقدامي تدريجيا، هذا الموسم مهم لي وللفريق بدأت نتائجه تتحسن، أنا معار من الأهلي، قصرت نسبيا الموسم الماضي وظروف خارجة عن إرادتي أثرت علي سلبيا، وهدفي هذا الموسم العودة للأهلي والانضمام للمنتخب".

وواصل "لدينا تشكيل من أقوى اللاعبين في الدوري مع تحسن وضعنا في الجدول أداء الفريق سيتحسن ، لعبت ضد موسيماني في جنوب إفريقيا أكثر من مرة، وأعرفه جيدا ، وتحدثت معه من قبل، وكان يريد ضمي إلى صن داونز لكن نادييّ الأهلي وبيدفيست رفضا".

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