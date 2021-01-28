محافظ الغربية: تنفيذ قرارات الإزالة للمباني الآيلة للسقوط

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في أغسطس الماضي القرار رقم 868 والخاص بتشكيل لجنة بكل مركز ومدينة وحي لحصر جميع العقارات الآيلة للسقوط وتمثل خطرا داهما على الأرواح والممتلكات داخل نطاق المحافظة.

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على حياة المواطنين وإعمالًا للقانون .









كما نتج عن ذلك إزالة عدد 42 عقار بحي أول المحلة و 14 عقارا بحي ثان المحلة من العقارات التي تمثل خطورة داهمة.





كما وجه المحافظ بتشكيل لجنتين بكل مركز ومدينة وحي، يناط بالأولى حصر العقارات المنشأة دون ترخيص ومدى سلامتها من الناحية الإنشائية والهندسية، ويناط بالثانية حصر وفحص كافة العقارات المبنية على حوائط حاملة، وتقوم هذه اللجان بممارسة أعمالها في جميع المراكز والمدن والأحياء، وتم تشكيل اللجنتين بالقرارين 4و5 لسنة 2021 بحي أول المحلة والقرارين 167 و169 لسنة 2021 بحي ثان المحلة.



