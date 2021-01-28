عمرو جمال: هدفي العودة لـ الأهلي بنهاية الموسم

وأضاف عمرو جمال عقب نهاية المباراة فى تصريحاته للصحفيين "بدأنا بداية غير موفقة بسبب الإصابات بكورونا والتي وصلت لـ 10 لاعبين، والحمد لله عدنا للطريق الصحيح في المباريات الأخيرة بعدما قابلنا سوء توفيق في بداية الموسم ،

ما حققناه في الكأس كان له تأثيره علينا ونمتلك لاعبين أصحاب خبرات دولية سواء مع المنتخب الأول والأولمبي ومن لعب للأهلي والزمالك وبيراميدز".