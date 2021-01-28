افتتاح مبادرة "صنايعية مصر" بثقافة القليوبية

افتتح مدير عام ثقافة القليوبية فاعليات دورة نسيج ثلاثي الأبعاد، والمقامة بمكتبة كفر طحلة لمدة شهر اعتبارا من ٢٧ يناير حتى ١٧ فبراير القادم، أربعة أيام أسبوعيا، للفئة العمرية من سن ١٨ : ٤٠ سنة، يذكر أنه يتم تقسيم المتدربين المتميزين لفرق، والفريق الفائز بنهاية الدورة يحصل على جائزة مالية قدرها (٤٠٠٠) جنيه كمساهمة من الهيئة لبدء مشروع صغير، كما أقامت المكتبة محاضرة بعنوان "قرى لها تاريخ" للباحث الأثري الأستاذ محمد ماهر، والذة تحدث فيها عن مدينة أتريب ببنها والتى أطلق عليها قديما "حت حرة ايب" أي قصير الإقليم الأوسط وكانت عاصمة الإقليم العاشر، ويعود تاريخها إلى ٤٥٠٠ سنة وبالتحديد عصر الأسرة الرابعة عصر الملك سنفرو.





جاء ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة فى الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار وتدريب جيل جديد يعمل على تنميتها ومساعدة الشباب فى إقامة مشروعات صغيرة من خلال تنفيذ مبادرة "صنايعية مصر" التى تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية.





عُقد ببيت ثقافة طوخ محاضرة بعنوان "النيل ودوره المؤثر في تكوين الشخصية المصرية"، والتى دارت حول دور النيل التاريخي في صناعة الدولة المركزية، والنيل والعلم ورحلة من المنبع حتى المصب، وقراءة في تأثير النيل على الشخصية المصرية، ومن الفيضان إلى السد.. طبوغرافيا الزمان والمكان في مصر، كما نظم نادي المرأة بقصر ثقافة بنها، ورشة تعليم كروشية، وأقام قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة تعليم فن الأركت.



