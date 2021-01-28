خالد الجندي: 75% من الأسر المصرية امرأة معيلة

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن السواك ليس لضرب الأزواج، موضحا أن 75% من الأسر المصرية امرأة معيلة".





وأوضح "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc"،أن المرأة الآن تعول الأسرة أو تشارك الزوج فى نفقات الأسرة، فكيف نبيح ضربها، مؤكدًا أن الضرب فى ذاته إهانة قبل أن يكون سببا فى الإيذاء البدنى.





وطالب "الجندى"، الشيوخ الذين يبيحون ضرب الزوجة أن يتخلوا عن الفكر البدوى الذى لا يماشى مع واقعنا الحاضر.





قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الكثير من الرجال ينظر للسواك على أنه الذي تضرب به المرأة، وليس للتسوك.





وأوضح خلال برنامجه لعلهم يفقهون على فضائية" دي ام سي" أن مصطلح الضرب يحتاج إلى تحرير لأن له معاني كثيرة، مضيفًا:" هناك قانون وكله هيتروق اللي هيضرب مراته فيها 5 سنين سجن ولو ضربها بأي أداة فيها 7 سنوات لو هناك جرح".

وهنأ الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رجال وأفراد وضباط وزارة الداخلية، بعيد الشرطة الـ69، مشيرا إلى أن عيدهم يعتبر استردادا للوطن.





وتابع الجندى: "عرفنا بقيمتهم فترة اختفائهم في أيام عصيبة عشناها منذ عدة سنوات، وعرفنا مرارة اختفائهم وكنا فى كابوس، وإحنا بنشكرهم على التضحيات التى يقومون بها من أجل الوطن".



