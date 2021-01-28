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محافظات

محافظ الإسكندرية يتسلم هدية تذكارية من قداسة البابا تواضروس الثاني

الخميس 28/يناير/2021 - 06:07 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتسلم هدية تذكارية من قداسة البابا تواضروس
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احمد بسيوني
تسلم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، هدية تذكارية من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عبارة عن كتاب يوثق أعمال ولقاءات قداسة البابا في السنة الثامنة لجلوسه علي كرسي القديس ماري مرقس، ويتضمن الكتاب في بعض صفحاته توثيقا للقاءات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مع قداسة البابا تواضروس الثاني. 

ووجه المحافظ خالص معاني الشكر إلي قداسة البابا تواضروس الثاني، علي هذا الكتاب الرائع. وأشاد بالدور الذي تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة.

وأضاف أن هناك العديد من الروابط والمشاعر الطيبة التي تربط كافة أبناء الشعب المصري. مؤكدا أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر.

هذا وسلم الأستاذ/ نادر مرقس عضو المجلس الملي السكندري، الهدية التذكارية إلي السيد المحافظ نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني.
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