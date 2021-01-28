ورش ومحاضرات متنوعة بـ ثقافة مطروح

تنوعت الأنشطة التى يقدمها فرع ثقافة مطروح اونلاين من خلال موقعه على الفيس بوك وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لإيصال الخدمات الثقافية والفنية للمواطنين فى كل مكان.





قدم قصر ثقافة مطروح فقرات اونلاين لمواهب مطروح قدم من خلالها مجموعة من القصائد الشعرية المتنوعة، بالإضافة إلى ورشة فنية لعمل مجسم للفضاء بخطوات سهلة ومبسطة، بالإضافة إلى ورشة رسم قدم من خلالها رواد القصر أعمالهم المتميزة فى رسم البورترية، بجانب محاضرة عن "الهجرة غير الشرعية" قدمها الصحفى على الشوكى بالقصر، وتحدث من خلالها عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التى يتجه إليها الشباب والأسباب التي تؤدى للتفكير بها واللجوء إليها، ومتحدثاعن موقع مطروح الحدودي والذي يجعلها من البلاد المستقبلية لراغبي الهجرة الغير شرعية وتحث أيضا عن طرق المكافحة لحل هذه المشكلة.

عقد نادى التكنولوجيا بالقصر محاضرة عن "طريقة الكتابة على الكيبورد باستخدام العلامات التشكيلية"، قدمها اونلاين المهندس سامى روبيل، كما قدم حمد خالد محاضرة بعنوان "الوحدة الوطنية والأمن القومى" تحدث من خلالها عن مطروح كنموذج، حيث وضع وطبيعة تركيب المجتمع المطروحي من حيث عدد القبائل التى تتكون منها مطروح، وتنظيم علاقتها ببعضها البعض، والقوانين والأعراف الخاصة بالقبائل والتي انبثقت من قوانين الدولة وأصبحت تتكامل معها في صورة تحقق الأمن القومى للبلاد، وقدم نادى أدب بادية الحمام أمسية شعرية بدوية للشاعر ابراهيم فضل وقدم من خلالها قصيدة بدوية موزونة.



