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رياضة

دوري القسم الثان.. حرس الحدود يخسر أمام فاركو.. واشتعال الصراع على قمة بحري

الخميس 28/يناير/2021 - 06:17 م
حرس الحدود
حرس الحدود
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عبدالله هشام
انتهت مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري التي أقيمت اليوم، وشهدت هزيمة قاسية لفريق حرس الحدود المتصدر أمام فريق فاركو بنتيجة هدف دون رد. 

النتيجة جعلت فريق حرس الحدود متساوي مع ابوقير للأسمدة الذي يتبقى له مباراة امام فريق بيلا ضمن منافسات نفس الجولة. 

وجاءت نتائج المجموعة كالتالي: 

الرجاء 1-0 مالية كفر الزيات 
فاركو 1-0 حرس الحدود 
المنصورة 1-0 العاب دمنهور 
الاوليمبي 1-1 دكرنس 
بيلا 0-0 سبورتنج 
بني عبيد 0-1 ابوقير للاسمدة 

وجاء جدول الترتيب كالتالي : 

1- حرس الحدود : 18 نقطة 
2- ابوقير للاسمدة : 18 
3- فاركو :17 
4- الاوليمبي : 17 
5- مالية كفر الزيات :15 
6- بلدية المحلة : 13 
7- كفر الشيخ : 13 
8- سبورتنج : 12 
9- المنصورة :12 
10- دكرنس : 11 
11- الرجاء :11 
12- العاب دمنهور : 10
13- الجزيرة : 10 
14- بيلا : 7 
15- الحمام : 7 
16- بني عبيد : 5 

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