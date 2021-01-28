خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 1058 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات





أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل (1058) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حيث احتلت العاصمة الاردنية عمان قمة الإصابات بـ (645) إصابة.





وأوضحت الصحة الاردنية ان إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى (324,169) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا (8012) حالة.





كما سجلت (7) حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4269) حالة.





فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات (53) حالة، فيما غادرت (58) حالة.









كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (808) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى

(311,888) حالة.





كما تم إجراء (22,716) فحص مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,806,949) فحصة، وبذلك تصل نسبة

الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم إلى قرابة (4.66%).



