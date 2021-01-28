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أخبار العالم

مناورات روسية بمشاركة منظومة "بال" ومقاتلات "سو" في شبه جزيرة القرم

الخميس 28/يناير/2021 - 05:41 م
صدى البلد
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ندى عبد العزيز
عرضت فضائية روسيا اليوم فيديو لمناورات عسكرية بمشاركة منظومة "بال" ومقاتلات "سو" في شبه جزيرة القرم.

ووفقًا للتقرير تأتى هذه المناورات وفقًا لخطة التدريب القتالي بشبه جزيرة القرم، تمرينا مشتركا لمقاتلات وقاذفات الطيران البحري مع وحدات مجمع الصواريخ "بال" لتدمير سفينة عدو مفترض.

وعلى جانب آخر  استأنفت روسيا حركة الطيران مع فنلندا وفيتنام والهند وقطر، وفقا لقرار اللجنة الروسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وستكون شركات الطيران الروسية قادرة حاليًا على تسيير الرحلات إلى هذه الدول كالتالي: موسكو - هانوي (مرتين في الأسبوع)، موسكو - دلهي (مرتين في الأسبوع)، موسكو - هلسنكي (مرتين في الأسبوع)، سانت بطرسبرج - هلسنكي (مرتين في الأسبوع)، موسكو - الدوحة (ثلاث مرات في الأسبوع).
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