البحريتان المصرية واليونانية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا فى نطاق الأسطول الشمالي

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة التى تهدف إلى تعميق تبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.





نفذت القوات البحرية المصـرية ونظيرتها اليونانية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك بإشتراك الفرقاطة المصـرية (طابا) والسفينة الحربية اليونانية (HS HYDRA F-452) عقب انتهاء زيارة ناجحة لميناء الإسكندرية.





حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الإحترافي.



