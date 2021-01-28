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مرأة

نشرة المرأة: 5 معلومات لا تعرفها عن الجذام.. ولهذه الأسباب نعانى من تشنجات العضلات

الخميس 28/يناير/2021 - 08:01 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير الآتي:

تحدث تقرحات الفم بسبب عدم التخلص من بقايا الطعام بعد الأكل، لذلك ينصح دائما بغسل الأسنان وغسل الفم جيدا، كما أنها قد تحدث بسبب الإصابة ببعض الأمراض مثل نزلات البرد أو السخونية.

يستخدم نبات النيم على نطاق واسع في علاج الكثير من الأمراض فهو يساعد  فى تقوية المناعة وتنقية الدم وإزالة السموم من الجسم  وعلاج بعض الأمراض مثل حمى الضنك وهو مرض ينتقل عن طريق البعوض

لهذه الأسباب تعانى من تشنجات العضلات

هل سبق لك أن كنت في المنزل أو العمل وشعرت فجأة بتقلص عضلي مؤلم؟ إذا كنت قد عانيت من تشنجات في  العضلات
هناك الكثير من المشاكل التي يمكن أن تسبب تشنج عضلاتك  فيما يلي بعض الأسباب يقدمها موقع هيلث لاين  قد تؤدي إلى حدوث تقلصات في عضلاتك

الجذام هو مرض مُعدٍ يسبب تقرحات جلدية شديدة ومشوهة وتلف الأعصاب في الذراعين والساقين ومناطق الجلد حول الجسم، وكان الجذام موجودًا منذ العصور القديمة. 
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