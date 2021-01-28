ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

غير قابل للبيع الحر.. ضبط 164 شيكارة سماد في السوق السوداء بـ كفر الشيخ

الخميس 28/يناير/2021 - 06:16 م
شيكارة سماد
شيكارة سماد
Advertisements
محمود زيدان
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة؛ استهدفت المرور على المحال، في ضوء استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية لضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة للبيع والالتزام بالأسعار والحالة التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 164 شيكارة سماد يوريا خاص بالجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان غير قابل للتداول أو البيع الحر بغرض بيعهم في السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وحررت الحملة، محاضر تموينية وصحية أخرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بواسطة اللجنة المشكلة من جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس وإيمان النحراوى نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس والدكتور هنداوي حسام الدين، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بمطوبس.

وشارك في هذه الحملة، سعيد البطران مدير مكتب تموين بني بكار، و عوض فوزي، مفتش تموين بني بكار ، وأسامة لبيب، مفتش تموين مطوبس.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط طنى سكر تموينيى مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء

غلق 3 مقاهٍ بسبب الشيشة والتحفظ على أسماك فاسدة بـ كفر الشيخ

تحرير 16محضر مخالفة للمخابز المدعمة بمركز كفر الدوار بالبحيرة

ضبط 14 طن أسماك مجمدة فاسدة بمركز كفر الدوار

ضبط ٣٠ كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة في حملة بالدقهلية

ضبط 4 أطنان سكر تمويني مدعم قبل البيع في السوق السوداء بمركز أبو حمص

ترشيحاتنا

عمرو جمال: هدفي العودة لـ الأهلي بنهاية الموسم

دولة عربية تصدر قرارا هاما بشأن العمالة الأجنبية لديها

ضربة موجعة فى المقاصة قبل ساعات من مواجهة الزمالك

بديل علي معلول.. فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع مدافع النادي الأهلي

فى أول تعليق.. الفنان ياسر فرج ينعي زوجته برسالة مؤثرة

تجيب أجلك.. الاحصاء البريطاني يكشف أكثر وظائف تعرض أصحابها للوفاة بـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع خطر الإصابة بفقر الدم.. فوائد صحية غير متوقعة لحمض الفوليك

لـ الرجال.. أهم الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض للتحرش

كيا توقف بيع كادينزا وكيه 900 KIA K موديلات 2021 في امريكا لهذا السبب.. صور