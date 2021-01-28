غير قابل للبيع الحر.. ضبط 164 شيكارة سماد في السوق السوداء بـ كفر الشيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس ب محافظة كفر الشيخ ، حملة مكبرة؛ استهدفت المرور على المحال، في ضوء استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية لضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة للبيع والالتزام بالأسعار والحالة التموينية.





وأسفرت الحملة عن ضبط 164 شيكارة سماد يوريا خاص بالجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان غير قابل للتداول أو البيع الحر بغرض بيعهم في السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة.





وحررت الحملة، محاضر تموينية وصحية أخرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بواسطة اللجنة المشكلة من جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس وإيمان النحراوى نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس والدكتور هنداوي حسام الدين، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بمطوبس.





وشارك في هذه الحملة، سعيد البطران مدير مكتب تموين بني بكار، و عوض فوزي، مفتش تموين بني بكار ، وأسامة لبيب، مفتش تموين مطوبس.