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حمايتهم واجب عليك.. مرصد الأزهر يطلق حملة لتوعية الأسرة بخطورة التطرف

الخميس 28/يناير/2021 - 05:56 م
مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
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ندى عبد العزيز
أطلق مرصد الأزهر  لمكافحة الفكر المتطرف حملة "حمايتهم واجب عليك" التى تستهدف توعية الأسر المصرية بخطورة التطرف والتأكيد على أهمية التواصل والنقاش الإيجابي بين أفراد الأسرة في حمايتها من الانسياق وراء الأفكار المتطرفة.

ومن جانبه أكد مجدى فريد الباحث والمشرف فى مرصد الأزهر الشريف خلال لقائه بالقناة الأولى أن الأسرة هى اللبنة والنواة الأولى فى بناء أي مجتمع سليم وأن أى انحراف داخل الأسرة يزيد من خطورة أمن واستقرار المجتمع.

وشدد على ضرورة مراقبة الأسرة لأبنائهم من حين لآخر للتأكد من علاقتهم بأصدقائهم والأماكن التى يترددون عليها، لتعزيز العلاقات الايجابية داخل الأسرة وحمايتهم من مصائد الفكر المتطرفة، مضيفًا أن المسئولية ليست مسئولية مالية فقط ولكنها مسئولية رعاية وتقويم وتعليم.

وأضاف أنه من خلال تقارير مرصد الأزهر هناك سمات تدفع الأطفال نحو التطرف من ضمن هذه السمات شعورهم بأنهم منبوذين من الجميع ونشأت الأطفال فى بيئة أسرية غير متوازنة بالإضافة إلى جلوسهم على مواقع التواصل الاجتماعي بدون مراقبة أنشطتهم.
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