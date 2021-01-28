محمد الشوربجي: تحويل المتتالية القصصية "فرحان حزين" إلى مسلسل إذاعي

قال الكاتب محمد الشوربجي إنه انتهى من كتابة حلقات مسلسل إذاعي جديد يحمل اسم "فرحان حزين"، المستوحى من متتالية قصصية من تأليفه تحمل الاسم نفسه، ومن المقرر إذاعته خلال شهر رمضان المقبل.
وأوضح الشوربجي في بيان صحفي، أن "فرحان حزين" هي حكايات لشاب اسمه "فرحان" شخص يعمل على إسعاد الآخرين رغم حزنه الشديد وحظه السيئ في المعاملات اليومية، وتحدث له عدة مشاكل ومفارقات كوميدية، ويضطر للسفر والعيش بمكان آخر وتغير أسلوب حياته ويتعرف على أصدقاء جدد، ويقع في قصة حب مع فتاة تغير مجرى حياته.
واختتم الشوربجي، ان القصه تعتبر واقعا نعيش فيه وتندرج تحت نوعية الاعمال الدرامية الممزوجة ببعض الكوميديا، والتي تمني ان تجد مردودا جيدا مع المستعمين خلال ايام الشهر الكريم، مشيرا الي ان تفاصيل العمل سيتم الافصاح عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.