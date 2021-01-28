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ثقافة

محمد الشوربجي: تحويل المتتالية القصصية "فرحان حزين" إلى مسلسل إذاعي

الخميس 28/يناير/2021 - 05:58 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قال الكاتب محمد الشوربجي إنه انتهى من كتابة حلقات مسلسل إذاعي جديد يحمل اسم "فرحان حزين"، المستوحى من متتالية قصصية من تأليفه تحمل الاسم نفسه، ومن المقرر إذاعته خلال شهر رمضان المقبل.

وأوضح الشوربجي في بيان صحفي، أن "فرحان حزين" هي حكايات لشاب اسمه "فرحان" شخص يعمل على إسعاد الآخرين رغم حزنه الشديد وحظه السيئ في المعاملات اليومية، وتحدث له  عدة مشاكل ومفارقات كوميدية، ويضطر للسفر والعيش بمكان آخر وتغير أسلوب حياته  ويتعرف على أصدقاء جدد، ويقع في قصة حب مع فتاة تغير مجرى حياته.

واختتم الشوربجي، ان القصه تعتبر واقعا نعيش فيه وتندرج تحت نوعية الاعمال الدرامية الممزوجة ببعض الكوميديا، والتي تمني ان تجد مردودا جيدا مع المستعمين خلال ايام الشهر الكريم، مشيرا الي ان تفاصيل العمل سيتم الافصاح عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.
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