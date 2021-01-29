الأول في المحافظة.. صدى البلد داخل أول مركز لتلقي لقاح فيروس كورونا بأسيوط.. فيديو وصور

أنهت مديرية الصحة بأسيوط تجهيزاتها لمركز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بمستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بمدينة أسيوط ليكون أول مركز لتقديم لقاح فيروس كورونا بمدينة أسيوط ضمن عدد من المراكز التي تقوم على تجهيزها مديرية الصحة لتقديم لقاح فيروس كورونا المستجدة.





قال الدكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان العام بأسيوط انه تم الانتهاء من تجهيز أول مركز لتلقي اللقاح والأمصال المضادة لفيروس كورونا المستجد بعد تخصيص طابق في مبني العيادات بالمستشفى حتى يؤدي الخدمة بشكل سريع ، مشيرا إلى تخصيص غرفة لإرشاد كبار السن ومساعدتهم لتلقي المصل وغرفة مخصصه لتسجيل بيانات متلقي الخدمة وأخرى لتقديم المستندات لتلقي اللقاح ، بالإضافة إلى غرفة مخصصة لتلقي تطعيم الجرعة الأولى من اللقاح وأخرى لتطعيم الجرعة الثانية وتخصيص غرفة لمتابعة ما بعد التطعيم وغرفة مخصصة صيدلية لحفظ اللقاح بها .





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وأضاف أنه تم تخصيص مكان لدخول المتوافدين على مركز لقاح فيروس كورونا بعيدا عن الأقسام الداخلية للمستشفى حتى لا يكون هناك تعارض بين عمل المستشفى ومركز لتلقي لقاح فيروس كورونا بالإضافة إلى عمل علامات استرشادية للمواطنين من بداية مدخل المستشفى حتى الوصول إلى مركز اللقاح.





فيما أوضح الدكتور أحمد سيد موسى مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بأسيوط أن مركز تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد المقام بمستشفى الإيمان العام يعد الأول في المحافظة وجاري تجهيز 3 مراكز أخرى لتقديم الخدمة بمراكز المحافظة ، مشيرا إلى أن هناك شقين الأول يعمل على تقديم لقاح فيروس كورونا للفئات المستهدفة من المواطنين من خلال مراكز تقديم الخدمة والأخرى تطعيم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والتي بدأت بالفعل منذ أمس بمستشفى أبوتيج النموذجي المخصص لعزل حالات فيروس كورونا.





وأشار موسى أن مركز تقديم لقاح فيروس كورونا بمستشفى الإيمان العام مخصص لتقديم اللقاح للمواطنين حيث يقوم المواطن بالتسجيل على موقع الوزارة بشكل الكتروني كامل ويستقبل المواطن رسالة على هاتفه محدد فيها الوقت الذي سوف يتوجه فيه المواطن إلى مركز تلقى لقاح فيروس كورونا وذلك ضمن منظومة أعدتها الوزارة لمنع التكدس أمام مراكز تقديم اللقاح ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة وتسهيلا على المواطنين لتلقي الخدمة بشكل سريع وآمن.





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وأضاف مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بأسيوط أن تطعيم فيروس كورونا عبارة عن جرعتين يأخذ المستفيد الجرعة الأولى وبعد 21 يوما يأخذ الجرعة الثانية وهي عبارة عن حقنة في عضلة الكتف ويتم تسجيل كافة بياناته.









ومن جهته قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم اختيار مستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط كمركز لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد وذلك في اطار الاستعدادات النهائية لبدء تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وفي إطار خطة الدولة لمجابهة الفيروس.





وأوضح محافظ أسيوط إنه بعد معاينة العديد من المراكز الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة لاختيار وتجهيز مركز تلقي تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا وقع الاختيار على مستشفى الإيمان العام لتوافر كافة الاشتراطات الصحية بها ومطابقتها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي بها والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم مكلفا السكرتير المساعد للمحافظة بترأس اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة جاهزية المكان.

يذكر أن محافظ أسيوط قد سبق أن أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".



