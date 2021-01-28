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محافظات

محافظ مطروح يتابع إزالة الإشغالات بالشوارع في جولة ميدانية

الخميس 28/يناير/2021 - 06:10 م
محافظ مطروح يتابع
محافظ مطروح يتابع إزالة الاشغالات بالشوارع في جولة ميدانية
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أيمن محمود
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس  خلال  جولة ميدانية  الالتزام  بعدم التعدى  علي ممتلكات الدولة .


تفقد المحافظ شارع الثانويه العسكرية وشارع عمر المختار بوسط مدينة مرسى مطروح  كما وجه لشرطة المرافق ومجلس المدينة بالمرور والمتابعة المستمرة  ومنع أي إشغالات  أو استيلاء على الارصفة وفرض الغرامات والمحاضر اللازمة.

 وشنت شرطة المرافق بالتعاون مع مركز ومدينة مرسى مطروح حملة مكبرة فى حينها لرفع كافة الإشغالات على الأرصفة وإشغالات  الباعة الجائلين .

كما شدد محافظ مطروح على منع الدراجات البخارية ( الترويسكل ) من السير بشارع إسكندرية وطريق الكورنيش وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وتيسير الحركة  المرورية  وظهور المحافظة بالمظهر  الحضارى  المشرف.

من ناحية أخرى ناقش  محافظ مطروح ،  مقترحات تنمية الثروة الزراعية والحيوانية  بالمحافظة مع المهندس أحمد يوسف مدير عام الزراعة،  مع حرص محافظ مطروح على الاستماع لمقترحات الشباب التى تم طرحها.

وتمت مناقشة نتائج المرحلة الأولى لمشروع الشباب لاستزراع 3 أفدنة لكل شاب مع  عمل دراسة شاملة للتوسع  فى مساحات للمرحلة  الثانية واختيار الاماكن المناسبة لزيادة أعداد الشباب  المستفيدين.
 
كما تمت مناقشة موقف أراضى المزارع القائمة ،والتى تم انتقالها إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  وفقا للقرار 361 لسنة 2020 ، مؤكدًا أنه يتم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لإمكانية طرح أراض بديلة طبقا للمخطط العمرانى للمناطق  مع مراعاة الفترة الزمنية ، مؤكدًا على  أنه لن يضار أى مزارع.

وناقش محافظ مطروح مع مدير الزراعة الخريطة الزراعية وزيادة رقعتها مع زيادة مساحات المراعى و تحقيق الحماية والتنمية للثروة الحيوانية، بالاضافة الى الاستفادة من مشروعات منحة الايفاد وتكاملها فى  تحقيق التنمية للثروة  الزراعية والحيوانية بمطروح بما يعود بالنفع على الأهالى. 
محافظ مطروح يتابع إزالة الإشغالات بالشوارع في جولة ميدانية
محافظ مطروح يتابع إزالة الإشغالات بالشوارع في جولة ميدانية
محافظ مطروح يتابع إزالة الإشغالات بالشوارع في جولة ميدانية
محافظ مطروح يتابع إزالة الإشغالات بالشوارع في جولة ميدانية
محافظ مطروح يتابع إزالة الإشغالات بالشوارع في جولة ميدانية
محافظ مطروح يتابع إزالة الإشغالات بالشوارع في جولة ميدانية
محافظ مطروح يتابع إزالة الإشغالات بالشوارع في جولة ميدانية
محافظ مطروح يتابع إزالة الإشغالات بالشوارع في جولة ميدانية
محافظ مطروح يتابع إزالة الإشغالات بالشوارع في جولة ميدانية
محافظ مطروح يتابع إزالة الإشغالات بالشوارع في جولة ميدانية
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