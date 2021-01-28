هنا الزاهد تكشف لـ صدى البلد حقيقة حملها.. وموعد عرض حلوة الدنيا سكر.. فيديو

تحدثت الفنانة هنا الزاهد مع كاميرا صدى البلد، وكشف كواليس مشاركتها في فيلم مع النجم العالمي مينا مسعود الذي يحمل اسم "في عز الضهر" والأسباب التى حمستها للعمل معه.

كما كشف عن موعد طرح أحدث أعمالها "حلوة الدنيا سكر" وأبرز الصعوبات التى واجهتها في العمل، وأيضا تحدثت معنا عن أبرز تفاصيل مسلسلها الرمضاني الذي يحمل اسم "النمر" ويقوم ببطولته الفنان محمد إمام.

كما أوضحت حقيقة الصورة التى تداولها السوشيال ميديا وتظهر من خلالها وهى حامل، وأكدت أنها كانت من عمل فني.

وسبق أن نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت فى الصورة برفقة الفنان العالمي مينا مسعود، وكتبت معلقة: "مبسوطة اني بشارك العالمي مينا مسعود في فيلم جديد. ان شاء يعجبكم”.