تجيب أجلك.. الاحصاء البريطاني يكشف أكثر وظائف تعرض أصحابها للوفاة بـ كورونا

أجرى مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ons، دراسة على أكثر الوظائف خطورة خلال تفشى جائحة كورونا والتى تعرض العديد من أصحابها للوفاة بسبب الفيروس.

وأوضح تقرير فإن مكتب الإحصاء ons أجرى الدراسة على 8 آلاف حالة وفاة، تبين أن وظائف الموت بالنسبة للرجال "الخبازبين والجزارئين ورجال الشرطة".

أما بالنسبة للنساء فأن وظائف الموت خلال كورونا التي تهدد حياتهم هى: الخياطة، مقدمات الرعاية المنزلية، ومصففات الشعر، والطباخين.

ولفت التقرير، إلى أن العاملين بوظائف التعليم إيضا من الرجال والنساء فى بريطانيا أكثر عرضة للوفاة بكورونا.

وأشار التقرير، أنه حسب الدراسة التى إجريت على 8 آلاف من المتوفين بكورونا، فان حالات الوفاة تتراوح اعمارهم من 20 عاما حتى 64 سنة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كوفيد - 19 أو فيروس كورونا وباء عالمي، وبينما تتصارع البلدان مع الأخطار الوشيكة التي يشكلها هذا الفيروس على البشرية، هناك عدد قليل من التدابير الرئيسية التي يمكن للأفراد اتخاذها لمكافحة هذا الوباء.





في حين أنه من الضروري ذكر معايير النظافة مثل غسل اليدين بشكل متكرر ، وارتداء قناع (تغطية أنفك وفمك) وتجنب لمس يدك أو فمك. هناك أيضًا طرق معينة لتحسين مناعتك وهو أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة.





ويمكن أن يؤدي Covid 19 إلى عدوى طفيفة ، بشرط أن يكون لديك مناعة قوية ولا تشارك في أنشطة مثل التدخين أو التدخين الإلكتروني، الفيبينج - vaping لمكافحة هجوم الفيروس، فيما يلي قائمة بالإجراءات التي يمكنك القيام بها لتحسين مناعتك.