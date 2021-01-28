رفع 65 طن مخلفات بقرية صفط تراب في الغربية

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم توجييهاته إلي اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بتنفيذ حملات نظافة وتطهير للمجاري المائية بقرية صفط تراب.





اقرأ ايضا:





جاء ذلك استعدادًاً لإطلاق حملة ( صفط تراب بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة ) التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك، تم تنفيذ حملة نظافة موسعة بالتنسيق بين مركز ومدينة المحلة الكبرى ومديرية الري بالغربية على مدار الأسبوع الحالي والتي تضمنت تنفيذ حملة نظافة بمدخل القرية على جانبي ترعة القرشية باستخدام المعدات لرفع ٦٥ طن من مخلفات القرية، كما قام قسم الإنارة العامة بالوحدة المحلية بصيانة أعمدة الإنارة والكشافات.



