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محافظات

رفع 65 طن مخلفات بقرية صفط تراب في الغربية

الخميس 28/يناير/2021 - 06:15 م
رفع ٦٥ طن مخلفات
رفع ٦٥ طن مخلفات في حملة نظافة مكبرة بقرية صفط تراب بالغربية
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احمد علي
أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم توجييهاته إلي اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بتنفيذ حملات نظافة وتطهير للمجاري المائية بقرية صفط تراب.

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جاء ذلك استعدادًاً لإطلاق حملة ( صفط تراب بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة ) التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك، تم تنفيذ حملة نظافة موسعة بالتنسيق بين مركز ومدينة المحلة الكبرى ومديرية الري بالغربية على مدار الأسبوع الحالي والتي تضمنت تنفيذ حملة نظافة بمدخل القرية على جانبي ترعة القرشية باستخدام المعدات لرفع ٦٥ طن من مخلفات القرية، كما قام قسم الإنارة العامة بالوحدة المحلية بصيانة أعمدة الإنارة والكشافات.

وفي ذات السياق قامت مديرية الري بتطهير المصرف باستخدام حفار هندسة صرف غرب المحلة الكبرى ورفع المخلفات الناتجة عن عملية التطهير بإجمالي ٨ طن ناتج تطهير، وما زالت أعمال رفع المخلفات وتجميل القرية مستمرة.
رفع 65 طن مخلفات بقرية صفط تراب في الغربية
رفع 65 طن مخلفات بقرية صفط تراب في الغربية
رفع 65 طن مخلفات بقرية صفط تراب في الغربية
رفع 65 طن مخلفات بقرية صفط تراب في الغربية
رفع 65 طن مخلفات بقرية صفط تراب في الغربية
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