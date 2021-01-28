بعد وقف إطلاق النار.. مجلس الأمن: انخفاض نسبة التشرد بـ ليبيا 26%





وتابعت "وليامز" خلال جلسة مجلس الأمن، أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يمثل فرصة جوهرية لتخفيف التهديدات المتواجدة في الأراضي الليبية، معقبة: بدأت الأسر الليبية العودة إلى طرابلس وذلك منذ تعليق القتال في الأراضي الليبية.





وأضافت: لدينا 114 شخصا عادوا إلى بلادهم بعد وقف القتال، كما أن نسبة التشرد انخفضت من 426 إلى 316 وذلك بعد وقف اطلاق النار.





وفيما يخص اللاجئين، أوضحت أنهم مازالوا يشعرون بالخوف من العودة إلى الأراضي الليبية، معقبة: بعد تفجير مجمع الذخائر الذي كان يضم 600 عائلة هربوا إلى الخارج نتيجة الخوف، منوهة إلى أن الأمم المتحدة تدعم المهاجرين المحتجزين، وترحب بإطلاق سراح 121 مهاجرا من مركز الاحتجاز بطرابلس.



وأشارت إلى وجود أكثر من 900 مهاجر مازالوا في مراكز الاحتجاز.



قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز، إنه منذ بداية عام2020 وحتى الآن هناك أكثر من 71 فردا قتلوا وآخرون أصيبوا في ليبيا، نتيجة الإرهاب، مشيرة إلى انتشار جائحة مورونا في البلاد تزامنا مع الإرهاب.