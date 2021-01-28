ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد وقف إطلاق النار.. مجلس الأمن: انخفاض نسبة التشرد بـ ليبيا 26%

الخميس 28/يناير/2021 - 06:02 م
ليبيا
ليبيا
Advertisements
إسراء صبري
قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز، إنه منذ بداية عام2020 وحتى الآن هناك أكثر من 71 فردا قتلوا وآخرون أصيبوا في ليبيا، نتيجة الإرهاب، مشيرة إلى انتشار جائحة مورونا في البلاد تزامنا مع الإرهاب.


وتابعت "وليامز" خلال جلسة مجلس الأمن، أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يمثل فرصة جوهرية لتخفيف التهديدات المتواجدة في الأراضي الليبية، معقبة: بدأت الأسر الليبية العودة إلى طرابلس وذلك منذ تعليق القتال في الأراضي الليبية.


وأضافت: لدينا 114 شخصا عادوا إلى بلادهم بعد وقف القتال، كما أن نسبة التشرد انخفضت من 426 إلى 316 وذلك بعد وقف اطلاق النار.


وفيما يخص اللاجئين، أوضحت أنهم مازالوا يشعرون بالخوف من العودة إلى الأراضي الليبية، معقبة: بعد تفجير مجمع الذخائر الذي كان يضم 600 عائلة هربوا إلى الخارج نتيجة الخوف، منوهة إلى أن الأمم المتحدة تدعم المهاجرين المحتجزين، وترحب بإطلاق سراح 121 مهاجرا من مركز الاحتجاز بطرابلس.

وأشارت إلى وجود أكثر من 900 مهاجر مازالوا في مراكز الاحتجاز.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مبعوثة الأمم المتحدة تطالب مجلس الأمن بعمل قائمة سوداء بشأن ليبيا

تونس: جولة الحوار الثانية بين فرقاء الصراع فى ليبيا يضع مستقبل الشعب الليبي أمام مسارين

جامعة الدول العربية تطالب بوقف إطلاق النار وإخراج جميع المرتزقة من ليبيا

ترشيحاتنا

صندوق تحيا مصر يوفر شقة لأسرة تعيش في ماسورة صرف صحي

أستاذ تغذية : كل فوائد اللبن الصحية والكاملة موجودة في هذا الشيء.. فيديو

بسبب ممتلكاتهما.. محمد نجاتي ينتقد محمد رمضان وياسمين صبري.. فيديو

بـ الأحمر الناري.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار على إنستجرام

أعظم من تدربت معه.. الحضرى يوجه رسالة شكر لمانويل جوزيه بعد تصريحاته الأخيرة عنه

تحقيقات محاولة اغتصاب فنانة.. المجني عليها: أحد المتهمين أخفى وجهه بكمامة.. ومتهم: عارفين إنها عايشة لوحدها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع خطر الإصابة بفقر الدم.. فوائد صحية غير متوقعة لحمض الفوليك

لـ الرجال.. أهم الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض للتحرش

كيا توقف بيع كادينزا وكيه 900 KIA K موديلات 2021 في امريكا لهذا السبب.. صور