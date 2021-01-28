الخطوط الجوية الأمريكية تخسر 8.9 مليار دولار بسبب كورونا في 2020

أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية خسارتها حوالي 8.9 مليار دولار لعام 2020؛ نظرا لانخفاض حركة السفر الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.









وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الأمريكية دوج باركر - في بيان أوردته صحيفة (ذي هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم /الخميس/ - "إن نتائجنا المالية خلال الربع الرابع من العام تُنهي أكثر السنوات تحديًا في تاريخ شركتنا".







