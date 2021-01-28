ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعبة فريق تنس الطاولة بالزمالك تعد بالاحتفاظ بلقب الدوري

الخميس 28/يناير/2021 - 06:33 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسي
أكدت فرح عبد العزيز لاعبة فريق تنس الطاولة بنادي الزمالك، أنه الفريق يسعى للاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي وإهدائه إلى جماهير النادي. 

وقالت فرج إن الفريق استطاع تصدر البطولة في الدور الأول والثاني، وتأهل عن جدارة واستحقاق للدورة المجمعة المقرر لها في مارس المقبل، وهدف الزمالك الاحتفاظ باللقب. 

وأضافت شهد سامح لاعبة الفريق التي توجت من قبل بالعديد من البطولات الدولية، إنها تعد جماهير النادي بتحقيق أفضل النتائج والإنجازات هذا الموسم. 

وأشارت هند فتحي المتوج بلقب إفريقيا والعرب إلى إنها تجتهد في التدريبات من أجل تحقيق أفضل النتائج مع الفريق، موضحة أن جميع الفرق مستواها متميز والمنافسة على اللقب قوية. 

والجدير بالذكر أن الفريق يحمل لقب دوري موسم 2020 بعد التغلب على الأهلي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد يوسف: الأهلي يستحق اللقب الأفريقي..ومبروك للخطيب واللاعبين والجماهير التاسعة

5 مكاسب للأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة

جماهير الزمالك تدعم مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور

أشرف توفيق: حققنا دوري المرتبط عن جدارة واستحقاق

إيهاب أمين: جماهير الأهلي تستحق الفرحة بلقب «المرتبط»

سيف سمير: دوري المرتبط يمنحنا دفعة للفوز بكل البطولات

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة وأمطار على 14 منطقة بالجمهورية

بـ الأحمر الناري.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار على إنستجرام

رعب وجنون.. ماذا قالت الصحف العالمية عن ملحمة مصر والدنمارك؟

بعد هجوم الأحمر.. أيمن أشرف يحذف صورته مع رمضان صبحي

أعظم من تدربت معه.. الحضرى يوجه رسالة شكر لمانويل جوزيه بعد تصريحاته الأخيرة عنه

أخبار الرياضة.. قرار جديد من قناة الأهلي بشأن مونديال الأندية.. حقيقة رحيل 3 لاعبين من الزمالك إلى الإسماعيلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج طبيعي لـ قرح الفم بأرخص المكونات

يمنع خطر الإصابة بفقر الدم.. فوائد صحية غير متوقعة لحمض الفوليك

لـ الرجال.. أهم الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض للتحرش