مروة الأزلي تؤدي تدريبات شاقة في الجيم.. فيديو

نشرت الفنانة مروة الأزلي فيديو جديد على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مروة الأزلي في الجيم مستعرضه لياقتها البدنية وهي تمارس تدريبات شاقة بشكل جديد ورياضي، نالت إعجاب متابعيها.



وشاركت مروة الأزلى فى مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎



مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.



وشاركت "مروة الأزلي" في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، وكانت البداية مع فيلم "عسل أسود" للفنان أحمد حلمي، وظهرت فيه بدور مضيفة الطائرة، علاوة على مشاركتها بمسلسل "فرقة ناجي عطا لله" للزعيم عادل إمام.

