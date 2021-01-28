إزالة أكشاك مخالفة في المنيا

تابع العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا تنفيذ حي شمال المدينة حملة لإزالة اكشاك مخالفة بعد مراجعة تراخيصها والتي تبين صدور قرارات بإزالتها.





وقال محمود حسين رئيس حي شمال انه جار مراجعة جميع رخص الاشغال وسيتم تنفيذ وعمل حملات بصفة مستمرة بنطاق الحي لرفع اي اشغال طريق غير جائز ، واتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محاضر ازالة للمخالفين ، مؤكدا استمرار اعمال النظافة بجميع ميادين وشوارع الحي وتم اليوم رفع 15 طن تراكمات من نقاط التجمع والشوارع والمداخل الرئيسية والميادين بالحي.





اقرأ المزيد





وأكد رئيس الحي أنه تنفيذا لتكليفات رئيس المركز تم عمل حملات النظافه المستمرة لازالة الاكشاك المخالفة وغير المرخصة، للحفاظ على المظهر العام وإقرار القانون، والحفاظ على حق الدولة.





وفي سياق متصل عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لقاءه الدوري مع أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وعلى رأسها مشروع مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لاستهداف 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية، والعمل على تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات لخدمة أهالي المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.

في بداية اللقاء توجه أعضاء مجلس الشيوخ، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مشروعات حياة كريمة والتي سيتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز بمحافظة المنيا، حيث استعرض المحافظ أهداف مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي سيتم تنفيذها بنطاق 192 قرية على أرض المحافظة.

واستعرض المحافظ، المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها بالقرى المحددة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرًا إلى انه تم تحديد احتياجات تلك القرى بمختلف القطاعات منها (مياه الشرب - الصرف الصحي - كهرباء - غاز طبيعي - تعليم - صحة - طب بيطري - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية – اتصالات).