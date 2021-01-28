رانيا يوسف تروج لـ اللعبة 2 بصورة من الكواليس

نشرت رانيا يوسف صورة لها من كواليس مسلسل اللعبة الجزء الثاني برفقة شيكو وكتبت "نسرين VS وسيم الصريطي اللعبة هتولع".





ويعرض العمل على منصة شاهد vip، حاليا، وسيعرض العمل علي قناة ام بي سي مصر خلال شهر رمضان المقبل.

والعمل بطولة نخبة من نجوم الكوميديا هشام ماجد وشيكو ومحمد ثروت ومي كساب ومحمد الليثي الشهير بمازو.

يذكر ان الجزء الاول من مسلسل اللعبة قد حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه عبر منصة شاهد او قناة ام بي سي مصر.





مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى.