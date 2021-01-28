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أحمد مجدي: عبلة الكحلاوي نموذج استثنائي ورثاء الجميع لها خير دليل ..فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 06:17 م
الراحلة عبلة الكحلاوي
الراحلة عبلة الكحلاوي
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محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد مجدي، أن شخصين رحلا عن عالمنا هذا الاسبوع لهما فضل كبير، معقبا: الشخصية الأولى كانت الدكتورة عبلة الكحلاوي.

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج "آخر الإاسبوع" عبر فضائية صدى البلد، أن الراحلة العظيمة كانت صابرة وقدمت عطاءً كبيرا من خلال االجمعيات التى اسستها.

وتابع مقدم برنامج آخر الإأسبوع، أن الراحلة كان لها نشاط كبير مشيرا إلى انها كانت نموذجا استثنائيا بكل المقاييس ورثاء الجميع لها كان خير دليل.

وأشار مجدي إلى أن الشخص الثاني الذي وافته المنية كان اسطورة الاعلام الامريكي لاري كينج مؤكدا أنه على الرغم من تقاعده من الـ سي ان ان استمر في تقديم برنامجه على منصات الكترونية .

وقال مقدم برنامج آخر الإسبوع أن لاري كينج كان علامة كبيرة  فقد نجح في محاورة كل الرؤساء الأمريكيين والشخصبات المهمة.
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