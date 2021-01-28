المحكمة تلغي عقاب أستاذ علم الحيوان لعدم التحقيق معه

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرارين تضمنا وقف استاذ جامعي رئيس قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بإحدي الجامعات عن العمل لمدة شهر ، وتم تمديد هذا الجزاء مرة أخري ، وذلك لعدم ثبوت اجراء تحقيق معه قبل صدور هذا الجزاء مما يفقده صحته .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .





وأكدت المحكمة ، أنه صدر قرار نقل لمدرس مساعد آخر بقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بالوادي الجديد ، إلى قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بالجامعة التى يعمل بها الطاعن إلا أنه عندما تقدمت بالموافقة على النقل واستلام العمل رفض الطاعن ، ومن هنا تم وقف الطاعن عن العمل .





ولم يثبت من الأوراق لدي المحكمة ، أن الطاعن صدر بحقه قرار بالإحالة إلى التحقيق قبل صدور قرارى بإيقافه عن العمل ثم مد الإيقاف ، كما لم يتبين من مطالعة القرار أن هناك ثمة تحقيق فعلى تم إجراؤه مع الطاعن واقتضت مصلحة التحقيق إقصاءه عن العمل مؤقتا .





وخلت الأوراق تماما من ثمة ما يبرر إصدار القرارين المطعون فيهما في حق الطاعن، فلم يرد بها ما يدل على خطورة وجسامة المخالفات والوقائع والاتهامات المنسوبة إليه، ومدى التهديد أو التأثير الذي يمكن أن يُشكله وجود الطاعن في العمل على مقتضيات سير التحقيق الجاري بما يبرر وقفه مؤقتا عن العمل، ومن ثم فإن القرارين بوقف الطاعن عن العمل لمدة شهر مع وقف صرف راتبه لمصلحة التحقيق وتجديد وقف الطاعن عن العمل لمدة شهر أخر مع وقف صرف ربع أجره، يكونا قد صدرا مفتقدين للشروط المقررة لإصدارهما قانونا، وقاما على غير أساس صحيح من الواقع .



