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أخبار العالم

المصل الروسي يصل إلى الجزائر غدا.. وبدء التطعيم السبت

الخميس 28/يناير/2021 - 07:17 م
صدى البلد
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أ ش أ
تصل غدا الجمعة أولى شحنات لقاح سبوتنيك الروسي ضد فيروس كورونا إلى الجزائر، تمهيدا لبدء عملية التطعيم بعد غد السبت.

وذكر التلفزيون الرسمي الجزائري مساء اليوم الخميس أن أولى شحنات اللقاح الروسي سبوتنيك ستصل غدا الجمعة إلى مطار بوفاريك العسكري بولاية البليدة، مضيفا أن عملية التلقيح ستبدأ بعد غد السبت في مستشفى البليدة.

يذكر أن أغلب الإصابات بالكورونا كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجه ببدء عملية التطعيم ضد الكورونا خلال شهر يناير الجاري، وتعاقدت الجزائر على شراء اللقاحين الصيني والروسي.
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