ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

هشم راسها بعد 10 سنين جواز.. حبس صاحب سوبر ماركت بتهمة قتل زوجته

الخميس 28/يناير/2021 - 06:18 م
جثة
جثة
Advertisements
ندى حمودة – أحمد مهدي
امرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس صاحب سوبر ماركت 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجته بعدما هشم راسها بعصا خشبية.

وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد اسباب الوفاة.

كانت كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات مقتل زوجة على يد زوجها بمنطقة الوراق.

بلاغا تلقته شرطة النجدة أفاد بمصرع زوجة على يد زوجها بمنطقة الوراق، وعلى الفور شكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف الملابسات.

وبالإنتقال والفحص، تبين وجود جثة الزوجة بها إصابة بمنتصف الرأس أثر كدمة بآلة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأجرى العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة فريق بحث لضبط الزوج المتهم، حيث تمكنت فرق المباحث برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث من ضبطه.

وشرحت التحريات أن المجنى عليها وزوجها نشبت بينهم خلافات أسرية فى الآونة الأخيرة، ويوم الجريمة خلال خلاف أسري بينهم قام الزوج بضربها بعصا خشبية على رأسها سقطت جثة هامدة.

كما تبين من التحريات أن الزوجين مر على زواجهما أكثر من 10 سنوات وبينهما أطفال، وأن الزوج يمتلك سوبر ماركت ودائم التشاجر معها.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خنقته بإيشارب.. اعترافات المتهمة بقتل زوجها في اوسيم

بسبب ضعف نتيجة الأولى.. النيابة تطلب عينة DNA جديدة لأهالي 2 من ضحايا سفاح الجيزة

دفن رفات زوجة سفاح الجيزة بعد تطابق عينة DNA مع أسرتها

الزوج الديوث.. يستعين بـ شقيقه لاغتصاب زوجته وتصويرها فيديو جنسياً في الجيزة

بعد 10 سنوات زواج.. صاحب سوبر ماركت يقتل زوجته بـ عصا على رأسها فى الوراق

ترشيحاتنا

شوبير ينتقد هذا الفعل لـ موسيمانى فى الأهلي

لـ الرجال.. أهم الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض للتحرش

بدون فتيس.. هيونداي توسان إن لاين 2022 الجديدة تظهر رسميًا

ضربة موجعة فى المقاصة قبل ساعات من مواجهة الزمالك

فى أول تعليق.. الفنان ياسر فرج ينعي زوجته برسالة مؤثرة

إسرائيل تعلق على تعليق بايدن لصفقة طائرات اف 35 إلى الإمارات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع خطر الإصابة بفقر الدم.. فوائد صحية غير متوقعة لحمض الفوليك

لـ الرجال.. أهم الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض للتحرش

كيا توقف بيع كادينزا وكيه 900 KIA K موديلات 2021 في امريكا لهذا السبب.. صور