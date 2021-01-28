العثور على رضيعة بجوار كوبري نجع حمادي

عثر عدد من الأهالى، على طفلة رضيعة ملقاة فى الشارع بجوار كوبرى نجع حمادى العلوى بوسط المدينة.





تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على طفلة رضيعة على قيد الحياة، ملقاه فى الشارع بجوار الكوبرى العلوى.





من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل الطفلة إلى مستشفى بهجورة المؤقت، لتلقى العلاج اللازم.





فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف هوية الطفلة، وجار إخطار الأجهزة المعنية لنقلها إلى دور رعاية.





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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