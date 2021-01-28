ليس كـ بقية الفيروسات.. استشاري: تحورات كورونا لم تضعفه عكس المتوقع

قال يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات، إن الحمض النووي الخاص بالفيروسات يحدث له العديد من التحورات عند التكاثر داخل الخلايا، وعليه تحدث السلالات الجديدة من الفيروس، منوها إلى أن هناك بعض الفيروسات خلال التحور والتغير يحدث لها انقسامات ومن ثم تخفي من تلقاء نفسها.



وتابع "مكي" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا هو الفيروس الوحيد حتى الآن الذي حدثت له تغيرات نووية ولم تؤثر عليه، معقبا: عندما حدثت تحورات داخل فيروس كورونا أصبح أكثر انتشارا وشدة.



وأكمل: فيروس كورونا حدثت لديه بعد التغيرات في تركيباته، ولكنه مازال محتفظا بمعظم جيناته الفيروسية، معقبا: الفيروس البريطاني أصبح أكثر انتشارا ولكن بنفس الأعراض السابقة قبل التحور.





وشدد على أن السلالة البريطانية والجنوب أفريقية تغيرت من حيث سرعة الانتشار و إصابة الشباب فقط، غير هذا لم يحدث أي تغيرات.





وأضاف أن التغيرات التي حدثت للفيروس لم تؤثر على فاعلية لقاح فايزر، فهو مازال مؤثر في الحماية من الإصابة، مشددا على ضرورة الحصول على اللقاح فور توفره داخل البلاد.

