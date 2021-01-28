ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ليس كـ بقية الفيروسات.. استشاري: تحورات كورونا لم تضعفه عكس المتوقع

الخميس 28/يناير/2021 - 06:26 م
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات، إن الحمض النووي الخاص بالفيروسات يحدث له العديد من التحورات عند التكاثر داخل الخلايا، وعليه تحدث السلالات الجديدة من الفيروس، منوها إلى أن هناك بعض الفيروسات خلال التحور والتغير يحدث لها انقسامات ومن ثم تخفي من تلقاء نفسها.

وتابع "مكي" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا هو الفيروس الوحيد حتى الآن الذي حدثت له تغيرات نووية ولم تؤثر عليه، معقبا: عندما حدثت تحورات داخل فيروس كورونا أصبح أكثر انتشارا وشدة.

وأكمل: فيروس كورونا حدثت لديه بعد التغيرات في تركيباته، ولكنه مازال محتفظا بمعظم جيناته الفيروسية، معقبا: الفيروس البريطاني أصبح أكثر انتشارا ولكن بنفس الأعراض السابقة قبل التحور.


وشدد على أن السلالة البريطانية والجنوب أفريقية تغيرت من حيث سرعة الانتشار و إصابة الشباب فقط، غير هذا لم يحدث أي تغيرات.


وأضاف أن التغيرات التي حدثت للفيروس لم تؤثر على فاعلية لقاح فايزر، فهو مازال مؤثر في الحماية من الإصابة، مشددا على ضرورة الحصول على اللقاح فور توفره داخل البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فؤاد عودة: كورونا أصبح أشرس وأكثر انتشارا بـ 13 مرة عن بدايته

أستاذ مناعة: اللقاحات مازالت فاعلة ضد كورونا ولم تتأثر بالسلالات الجديدة ..فيديو

ليست أكثر شراسة.. إسلام عنان: السلالة الجديدة أكثر انتشارًا بنسبة 70%

أستاذ فيروسات: الكمامة خط الدفاع الأول والتباعد الاجتماعي طوق النجاة

أكثر انتشارا والتصاقا بالأنسجة.. رئيس قسم المناعة يتحدث عن السلالة الجديدة من كورونا

تحور فيروس كورونا مصلحة.. طبيب: مفيد للإنسان

ترشيحاتنا

عمرو جمال: هدفي العودة لـ الأهلي بنهاية الموسم

لـ الرجال.. أهم الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض للتحرش

بعد تصدرها التريند.. العمر الحقيقى لـ سمية الخشاب وعدد زيجاتها

صندوق تحيا مصر يوفر شقة لأسرة تعيش في ماسورة صرف صحي

توتر اللاعبين.. عماد متعب يكشف عن ثغرة في لقاء الزمالك والمقاصة

بديل علي معلول.. فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع مدافع النادي الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج طبيعي لـ قرح الفم بأرخص المكونات

يمنع خطر الإصابة بفقر الدم.. فوائد صحية غير متوقعة لحمض الفوليك

لـ الرجال.. أهم الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض للتحرش