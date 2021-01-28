شبكات صرف وخدمات صحية ومدارس.. تفاصيل مشروع تطوير القرى

قال سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إن المشر وع القومي لـ تطوير القرى هو مشروع دولة وهو المشروع في هذا المجال في مصر. اسماعيلالإسكانوعالأكبر





وأضاف سيد إسماعيل في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم "المذاع على قناة " دي إم سي": "لأول مرة يتم استهداف كم هائل من القري المصرية".





وتابع سيد اساعيل :" قبل 2014 كان يتم خدمة 480 قرية بشبكات المياه والصرف الصحي وفي الفترة من 2014 وحتى 2020 تم مضاعفة أعداد القرى التي دخلها شبكات المياه والصرف الصحي ".





وأكمل سيد اسماعيل :" بتكاتف كل الوزارات سيتم تطوير القرى المصرية والمشروع به خدمات كثيرة تهم المواطن المصري في الريف منها تأهيل شبكات مياه الشرب وإيصال شبكات الصرف الصحي لـ القرى وتوفير الخدمات الصحية والمدارس ".





ولفت سيد اسماعيل إلى أنه "سيتم رصف الطرق الرئيسية داخل القرى المصرية وسيتم ربط القرى بالمراكز والمشروع القومي لتطوير القرى يستهدف تطوير مراكز كاملة".





وتابع سيد اسماعيل: "المرحلة الاولى من المشروع تضم 1500 قرية ووزارة الاسكان تعمل في 24 مركزا في 10 محافظات، وحجم المعدات المطلوبة في مشروع تطوير القرى ضخمة للغاية".