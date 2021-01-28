تجهيز العرائس ينتهي بالزنزانة.. برلماني سابق يطالب بإعادة النظر في المادة (341) بقانون العقوبات

قال المحامي بالنقض وعضو مجلس النواب السابق، إن ظاهرة قضايا الغارمين بالآونة الأخيرة في حالة تزايد ويكون عدد كبير من هذه القضايا سببه هو تجهيز العرائس بمبالغ مالية طائلة ومع عدم قدرة المستوي المادي للأهالي في شراء أجهزة الزوج بشكل فوري يلجأون إلي آلية التقسيط ومن ثم توقيع إيصالات أمانة بقيم المشتريات، معقبا " ست أرملة أو معيلة بتجهز بنتها فجأة بتلاقي نفسها في زنزانة عشان مقدرتش تسدد".













وأوضح المحامي " خالد حنفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن التجار يتجهون إلي التلاعب بالقانون وذلك من خلال الحصول علي توقيعين بإمضاء لشخصين الأول المشتري ذاته والثاني " الضامن" كما يعرف وذلك بقصد حصوله علي كافة الضمانات التي تمكنه من الحصول علي أمواله، ولكن هذا التعامل مخالف لأحكام القانون فمن المفترض أخذ ضمان علي المشتري وحده فحسب.









ولفت عضو مجلس النواب السابق، إلي أن المادة (341) من قانون العقوبات "التي تختص بعقوبة خيانة الأمانة والتبديد" يتم إستخدامها في الحكم بتوقيع الحبس في جرائم الغارمين ومن ثم يستغلونها التجار في رفع القضايا بشكل سريع حال تعثر سداد المشتري لشهر أو أكثر، لذا يجب إعادة النظر فيها من خلال التعديل وذلك لأن هذا النوع من المعاملات يندرج تحت العقود المدنية.









ونوه المحامي خالد حنفي، عن ضرورة عدم التوقيع علي إيصال أمانة فارغ المعلومات أي " وصل أمانة علي بياض" أو إمضاء كل إيصال علي حده علاوة علي توقيعه علي أخر برقم إجمالي قيمة الشراء، بجانب ضرورة عمل عقد إتفاق مرفق به شروط منظمة للسداد تضمن حقوق كل منهما وتمنع أي نوع من التلاعب ومن ثم تحديد العقوبة في حالة الإخلال بالبنود.







